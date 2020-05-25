هذا ما قاله أحمد زاهر قبل لحظة إعدامه في البرنس

خطف الممثل المصري أحمد زاهر الأنظار بدور “فتحي البرنس” الشرير والحقود لا يعرف الرحمة ولا صلة القرابة، في مسلسل “البرنس” وذلك بعدما تصدرت الشخصية كأكثر الشخصيات تداولاً على تويتر، بالاضافة الى الاشادات الكثيرة التي تلقاها “زاهر” حول أدائه المميز.

وفي الساعات الماضية، نشر زاهر عبر حسابه على انستغرام صورة من مسلسل “البرنس”، وتحديداً المشهد الأخير له قبل إعدامه بلحظات، وعلق عليها: “وده مصير كل فتحي .. هاتوحشني يا توحه”.

نذكر أن أحمد زاهر كان قد كشف منذ أسبوعين عن تلقيه تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل والهاتف، بسبب كراهية الجمهور للأفعال التي تقوم بها الشخصية، لكنه يؤمن أن التهديدات ليست جدية لذلك لم يقف كثيراً عند هذا الأمر.

مسلسل “البرنس”، عرض خلال شهر رمضان المبارك، وشارك في بطولته محمد رمضان، احمد زاهر، أدوارد، اللبنانية نور، روجينا وغيرهم.