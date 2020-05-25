رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا: حريصة على الوقاية لكن فيه مشكلة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وأثارت تخوفات الوسط الفني نظرًا لكبر سنها.

وقالت الجداوي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين إن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة.

وحول سبب إصابتها بالفيروس قالت الجداوي: "أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة".

وطالبت النجمة الكبيرة الجميع بالخوف على بعضهم بعضا قائلة: "إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة".

ووجهت الجداوي الشكر لكل من دعمها وساندها قائلة: "الناس دي هم اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء".

كما وجهت الجداوي نصيحة للجميع قائلة: "ياريت محدش يستهين بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير".

Advertisements

وقبل أيام أثبتت الفحوصات إصابة الفنانة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وفي الساعات الماضية شهدت الحالة الصحية للجداوي تطورًا جديدة حيث خرجت من غرفة العناية المركزة وتتواجد حاليًا في غرفة عادية، ويتابع وضعها الصحي الفريق الطبي المعالج.

وقالت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عبر حسابها بالفيس بوك نقلا عن أحد المقربين للفنانة: "الحمد لله مدام رجاء الجداوى صحتها تحسنت والحمد لله فى غرفة عادية مش عناية مركزة وبإذن الله ربنا حيعافيها وتبقى زى الفل — الحمد لله والشكر لله".

وصرحت أميرة مختار لوسائل الاعلام أنها فوجئت أمس السبت بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها، وكانت النتيجة إيجابية.

وكانت الجداوي انتهت قبل أيام من تصور مشاهدها في "لعبة النسيان" ونشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام معلنة الانتهاء من تصوير المسلسل وعلقت عليها " مبروك لكل فريق العمل...الف الحمدلله والشكر... فركش".