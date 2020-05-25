بسمة بوسيل تبعث برسالة حب لتامر حسني بعد نجاح حفلته بالصوت والضوء

وجهت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني رسالة تهنئة تحمل في طياتها مشاعر الحب والسعادة بنجاح حفل زوجها الذي أقيم أمس أول أيام عيد الفطر المبارك بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء في أهرامات الجيزة.
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ونشرت بوسيل مقطع فيديو لجانب من الحفل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وكتبت:"والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي وفخورة بشرف المكان اللي انت غنيت فيه النهاردة"، معبرة عن فرحتها بتحقيق حلمه بالغناء في أحضان الفراعنة والتاريخ بأهرامات الجيزة.
وعلقت:"الحمدلله حلم من أهم احلامك اتحقق وغنيت في اعظم مكان، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه و الناس كلها تسمعك، مبروك يا حبيبي".
يذكر أن تامر حسني بدأ حفلته بأغنية "الأصلمصرى"، ثم قام بغناء "حلو المكان" التي طرحها في فيلمه الأخير الفلوس، ويليه قدم عدد كبير من أغانيه المميزة على مدار مسيرته الفنية، والتي طلبها منه جمهوره عبر السوشيال ميديا، ومنها "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم في النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة".
وتم إذاعة الحفل على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.
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