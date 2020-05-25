مسلسل البرنس يحتل المرتبة الأولى في استفتاء الفن

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الاستفتاء للاسبوع الماضي كان :أي مسلسل تتابعون خلال ​شهر رمضان​؟ ​الاختيار​ بطولة ​أمير كرارة​، ​لعبة النسيان​ بطولة دينا الشربيني، ​البرنس​ بطولة ​محمد رمضان​ أو ​فرصة تانية​ لـ ​ياسمين صبري​؟

وبعد التصويت احتل مسلسل البرنس المرتبة الاولى بنسبة 54%، في المرتبة الثانية مسلسل الاختيار بنسبة 23%، في المرتبة الثالثة لعبة النسيان بنسبة 16% و في المرتبة الرابعة فرصة تانية بنسبة 7%

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