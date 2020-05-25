ثلاثة مسلسلات حجزت مكانها منذ الآن في موسم رمضان 2021

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، اعلنت عدة شركات انتاج عن حجز مكان لها في برمجة الشهر الكريم للعام المقبل 2021، منها مسلسلات “الاختيار2″، و “هجمة مرتدة”، و “القاهرة كابول”.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل المصري “الاختيار” وتصدره نسب المشاهدة وترند بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شبكة قنوات “أون” في تغريدة عبر الحساب الخاص على “تويتر” عن عرض الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، الذي جسد الجزء الأول منه، قصة حياة الشهيد أحمد منسي وملحمة البرث، في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

كذلك اعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية – سينرجي (المنتج تامر مرسي)، عن تصوير مسلسل “القاهرة كابول” الذي حال وباء كورونا دون إستكمال تصوير كامل حلقاته، سيكون على برمجة الشهر الكريم للعام المقبل 2021.

أيضاً أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي عن عرض مسلسل “هجمة مرتدة”، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.