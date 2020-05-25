هل أخفت كيم كارداشيان وكانيه ويست خلافاتهما بالاحتفال بعيد زواجهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بذكرى زواجها السادس من زوجها كانيه ويست، ونشرت صورة وهي تقبل خديه بلطف وتضع ذراعيها حول كتفه.

ونشرت كيم البالغة من العمر 39 عامًا سلسلة من اللقطات عبر حسابها على "إنستغرام" وكتبت تعليقًا: "6 سنوات مرت"، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.

وانضمت والدة كيم، كريس جينر للاحتفال بالزوجين من خلال نشر عدد من الصور لهما على مر السنين، وكتبت تعليقا: "ذكرى سعيدة لهذين، أحبكما يا شباب!".

وفي قصتها المنشورة عبر "إنستغرام"، استعادت كيم تفاصيل يومهما الكبير الذي عقد في قلعة Fort di Belvedere في فلورنسا، إيطاليا، كما شاركت صورًا من جلسة تصوير خاصة بإطلاق مجموعة الماكياج الخاصة بها من الذكرى السنوية الخامسة لزواجهما العام الماضي.

يأتي ذلك وسط التقارير التي أشارت إلى تدهور العلاقة بين كيم كارداشيان وكانيه ويست وانهيار زواجهما.

وتردد أن كيم وزوجها يُقيمان بعيدًا عن بعضهما في حجرات منفصلة أثناء عزلهما بسبب فيروس "كورونا".

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وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن كيم وكانيه يتجادلان ويتشاجران خلال هذا الوباء، حيث تشعر كيم بالجنون لأنها اعتادت على الخروج، كما أنها تقضي الكثير من الوقت بمفردها مع أطفالها.

وتسبب ذلك في تدهور علاقة الزوجين، حيث إن كيم محبطة من كانيه وتعتقد أنه لا يتحمل ثقله في المسؤوليات العائلية، وتجد كارداشيان البالغة من العمر 39 عامًا أنه من المحبط أن زوجها لا يسألها كيف يمكنه المساعدة في تربية أطفالهما الأربعة ( نورث، سانت، شيكاغو، سالم).

وتشعر كارداشيان أيضًا بالضيق لأنها تُركت لرعاية الأطفال، بينما يركز زوجها البالغ من العمر 42 عامًا على خط أحذية Yeezy الخاص به، ونتيجة لذلك، فإن كيم تشعر بأن جميع مهمات الأبوة تقع على عاتقها.

ولم تخف نجمة مسلسل KUWTK صراعها مع التعليم المنزلي وترفيه أطفالها الأربعة في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتبعت العائلة قواعد الابتعاد الاجتماعي بسبب "كورونا".

وتردد أن كانيه اصطحب الأطفال إلى مزرعته التي تبلغ قيمتها 28 مليون دولار في وايومنغ؛ ليمنح كيم استراحة من مسؤولياتها.

وفي 2014، تزوجت كيم كاردشيان من كانيه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا، وأنجبت منه نورث وسينت شيكاغو وسالم.