شكرا لقرائتكم خبر عن عيد سعيد على كل أم.. محمود حميدة يحتفل بعيد الفطر بصورة مع والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمود حميدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك مع والدته، حيث شارك جمهوره صورة تجمعه بوالدته عبر صفحاته الشخصية على جميع منصات التواصل الاجتماعى، وحرص حميدة على تهنئة والدته بالعيد أمام جمهوره، وكتب فى تعليقه على الصورة، "عيد سعيد عليكِ يا أمى وعلى كل الأمهات وعلي كل الناس".

ومن مشاركاته اللطيفة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، كان قد شارك النجم محمود حميدة، جمهوره، منتصف شهر مايو الجارى، صورة من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، حيث يظهر الفنان الكبير وهو يقف خلف الكاميرا بجوار فريق التصوير للعمل الدرامى الذى ينافس فى السباق الرمضانى العام الحالى، وظهر محمود حميدة وهو يتابع مشهد التصوير عبر عدسة الكاميرا، بينما يقف من حوله المصورين مبتسمين.

ونشر محمود حميدة، الصورة الطريفة من كواليس تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكتب فى تعليقه عليها: "ورينى كدا أنت شايف الدنيا إزاى من عندك"، وذلك فى إشارة لرؤية المصور للمشهد التمثيلى عبر عدسات الكاميرا.

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وشارك النجم محمود حميدة، فى السباق الرمضانى لعام 2020، من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى كان يعرض يوميا خلال شهر رمضان، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎