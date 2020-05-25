ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنانين الأردنيين عن إنتمائهم للأردن ولقائد الوطن ​الملك عبد الله الثاني​ بن الحسين في عيد إستقلال ​المملكة الأردنية الهاشمية​ الرابع والسبعين الذي يصادف اليوم الاثنين واصدروا اغنية "صوت الأردن" فغناها كل من الفنانين "​عمر العبداللات​، بشار السرحان ، ​يحيى صويص​، حسام ووسام اللوزي" اما كلمات العمل واللحن للفنان عمر العبداللات فيما قام بتوزيع العمل ​محمد القيسي​ وتقول مقدمة الاغنية: على راسي الأردن والأردنية ربع الكرامة وربع الحمية سيدنا يا سيدنا .. الله يسعد سيدنا Advertisements ويسعد الأردن والأردنية.. ومن المقرر عرض وبث الأغنية إعتباراً من صباح اليوم بالتزامن مع إحتفلات المملكة بعيد الإستقلال الرابع والسبعين على مختلف أثير الاذاعات الاردنية، وعبر شاشات الفضائيات الأردنية، فقد تم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمر العبداللات وبشار السرحان ويحيى صويص وحسام ووسام اللوزي يحتفلون بعيد استقلال الأردن على طريقتهم - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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