كورونا تتسبب فى تأجيل النسخة الجديدة من Gossip Girl إلى 2021

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت شبكة HBO Max، تأجيلها لـ المسلسل المعاد إنتاجه Gossip Girl، إلى عام 2021، بسبب توقف الإنتاج حول العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يبدأ تصوير العمل الجديد فى مارس الماضى، ألا أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ew ".

صرح رئيس المحتوى في HBO Max كيفن رايلي لـ موقع Vulture الذي نشر الخبر لأول مرة، ""إنهم لم يبدأوا الإنتاج حتى الآن، ونحن متضطرين إلى تأجيل المسلسلات التى لها أهمية كبيرة لدى متابعينا، بسبب فيروس كورونا".

تم تقرير إعادة إنتاج سلسلة Gossip Girl الجديدة بعد ثماني سنوات من اختتام العرض الأصلي، وستتبع مجموعة جديدة من المراهقين في المدارس الخاصة في نيويورك، على أن يقوم كل من ببطولة المسلسل المعاد إنتاجه، إميلي ألين ليند (Doctor Sleep)، ويتني بيك (Chilling Adventures of Sabrina) ، وجوناثان فرنانديز (Lethal Weapon) ، وإيلي براون (Pretty Little Liars: The Perfectionists) ، وجيسون جوتاي (NY City Center's revival of Evita)، كريستين بيل، الذي يعود لرواية المسلسل الجديد.

سيتم إطلاق منصة HBO Max في 27 مايو الجارى، مع الكثير من المحتوى المتاح على الرغم من التأجيلات بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ew ".

ومع انتظار الكثير من المتابعين من حول العلم الحلقة الاستثنائية من عودة مسلسل Friends، التى كان من المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، تزامنا مع طرح منصة Hbo Max يوم 27 مايوالجارى، لكن تم تأجيلها لأجل غيرمسمى بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى توقف جميع أعمال الإنتاج الدرامى والسينمائى فى الدورحول العالم، ولذلك يعمل القائمون على الحلقة من منازلهم لحل هذه الأزمة، وطرح الحلقة فى أقرب وقت.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

وكان قد اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "friends" التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "HBO MAX"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".