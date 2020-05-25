شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 24 ساعة مرت على إعلان إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وهو ما تسبب فى حالة من الصدمة لدى الوسط الفنى، وأيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا الخبر، متمنين الشفاء لواحدة من نجمات الفن المصرى، خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل كافة نجوم مصر والعالم العربى، يتمنون الشفاء ويدعون للفنانة رجاء الجداوى، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.



بوسى شلبى على انستجرام

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الإعلامية بوسى شلبى أكدت أنها تواصلت مع الفنانة الكبيرة رجاء جداوى، وأنها بصحة جيدة حيث قالت: "أحب أطمن جمهور رجاء الجداوي لسه مكالمها وبطمنكم عليها هى أحسن وبتشكركم كلكم وإن شاء الله تقوم بالسلامة دعواتكم".

يذكر أن الفنان على قاسم أعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي بعد مخالطته للنجمة رجاء الجداوي، أثناء مشاركتهما بعض المشاهد في مسلسل لعبة النسيان، ونشر استوري عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلاً: "بتمني السلامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا يطمنا عليها، أنا حعزل نفسي بغض النظر عن نتيجة الاختبار، وياريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان، يحاول يعزل نفسه على قد ما يقدر وأن شاء الله الأيام دي تعدى على خير".