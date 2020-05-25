شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ زوجته خلال حفل عيد الفطر: ربنا يخليكى ليا ويخليلنا ولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم تامر حسنى إنه حاول من خلال شهرته وفنه أن يقدم الخدمات للمواطنين فى كل الدول العربية، بإطلاق مبادرات في ظل أزمة كورونا التي نمر بها، خاصة معدومى الدخل والعمالة اليومية، مضيفا: "فكان لازم أعمل حملة أساعد بيها الناس دى، وده إحساس طبيعى موجود جوا أي مصري".

وتابع حسنى، خلال لقائه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON: "جمهورى سبب شهرتى وأنا أعتبرهم أهلى وليس جمهور، وده حسيته من خلال الاستقبال اللى بشوفه، ففي أول مرة عندما استقبلنى الجمهور بزفة وورود كانت مفاجأة ليا لكن قلت أهى مرة وخلاص، لكن لقيت الاستقبال الحافل ده اتكرر في كل مرة أثناء جولتى في الدول العربية والأجنبية، وعرفت إن ده نتيجة تعب كبير وشغل كتير عملته، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وبشكر كل الناس اللى دعمتنى وصدقتنى".

وتابع: "زوجته بسمة بوسيل دائما تهتم بكل تفاصيل ملابسه، وأنا ملابسى بسيطة لأنها بتكون شبه الناس وزوقها، وأنا بوجه لها كلمة بقولها ربنا معاكى في كل مشاريعك وربنا يخليكى ليا ويخليلنا ولادنا أهلنا".

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وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.