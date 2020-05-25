شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: مسلسل البرنس كان مباراة تمثيلية عظيمة لكل المشاركين فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء Dmc، على قناة Dmc، والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان أثناء استضافة البرنامج لصناع مسلسل "البرنس": "إن المسلسل كان مباراة تمثيلية عظيمة، وكل فريق العمل أثبت موهبته الفائقة، وقد ساعدهم فى ذلك المساحات التي فرضها المخرج والمؤلف محمد سامى، فسامى كان حريصا دائما أن يظهر جزءا من إمكانيات كل فنان، وقد وفقنا الله فى اختيار فريق عمل متكامل إنسانيا قبل فنيا".

وأضاف رمضان: "كواليس العمل في البرنس كانت أشبه بالعائلة، فالكل كان على قلب واحد وهدفهم عمل مسلسل لكي يعيش للزمن وليس لكى ينتهى بانتهاء الموسم، واجتمعنا على أن يكون المسلسل هو أهم مسلسل فى مشوارنا الفنى، وردود فعل الجمهور تجاه المسلسل كانت عظيمة وأسعدتني جدا، بالأخص ردود الفعل تجاه نهاية المسلسل التى كانت سعيدة وغير متوقعة".

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مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.