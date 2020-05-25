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شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة البرتغال لويس فيجو لـ محمد رمضان : عيد ميلاد سعيد يا صديقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أسطورة كرة القدم لاعب المنتخب البرتغالى لويس فيجو النجم محمد رمضان بعيد ميلاده، حيث نشر رمضان عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة تجمعه بزوجته نسرين، وأبنائه الثلاثة، وكتب عليها : "my birthday with my lovely family" لتنهال عليه التعليقات من قبل جمهوره.
وكان من ضمن المهنئين أسطورة الكرة البرتغالية لويس فيجو، حيث علق على صورة رمضان قائلا :Happy birthday my friend عيد ميلاد سعيد يا صديقى ".
يذكر أن النجم محمد رمضان خاض سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل" البرنس "، والذى حقق نجاح كبير للغاية، وشاركه البطولة اللبنانية نور وروجينا وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ومحمد مهران ومحمد علاء وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.
تغريدة لويس
تغريدة محمد رمضان
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