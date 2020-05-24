خاص- “يوميات” جمال فياض يتفوق بالشكل والمضمون في رمضان

أطلّ الزميل الإعلامي جمال فيّاض عبر شاشة قناة “اليوم” إحدى قنوات باقة ألفا التلفزيونية من مجموعة “أو إس أن”، في برنامج يومي حمل عنوان “يوميات” بُثّ مباشرة من بيروت تحت ادارة المخرج نيكولا صبّاغه وذلك مع بداية شهر رمضان.

على مدار ثلاثين حلقة استقبل “فياض” نخبة من أهم الشخصيات العربية من مشاهير وفنانين واعلاميين، نذكر من الأسماء: عاصي الحلاني، وائل جسار، جمال سليمان، فايز السعيد، بديع أبو شقرا، عادل الزرهوني، سلاف فواخرجي، مصطفى الخاني، نببيلة عبيد، وليد توفيق، صابر الرباعي، هبة طوجي، قيس الشيخ نجيب، يوسف الخال، المنتج صادق الصباح، عابد فهد، جوزيف عطية، طارق سويد، نجلاء بدر، ريتا حرب، ميسون أبو أسعد، محمود العيد، جيني اسبر، منال ملاط، احمد فهيم، أحمد جمال، بلال الزين، أدوارد، ماريتا الحلاني، صلاح الكردي، وسام بريدي، صابرين النجيلي، اليسار كركلا، زين عوض، جان ماري رياشي وغيرهم، بالاضافة الى عشرات الأسماء من النقاد، والصحفيين، والاعلاميين، والأطباء وخبراء اتيكيت.

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ومع انتهاء البرنامج كتب فياض عبر حسابه على انستغرام: “مع نهاية هذا الشهر الكريم، أتمنى للجميع من أصدقاء ومحبين كل الخير وعيد فطر سعيد… ثلاثون حلقة من برنامج يوميات، تشرفت فيها باستضافة حوالي ٩٠ ضيفاً من نجوم فنانين، وإعلاميين وأطباء وصيادلة وشخصيات ثقافية وإجتماعية، من لبنان ومن مختلف الوطن العربي الكبير، ولا يسعني إلا أن أشكر الجميع على مودتهم ومحبتهم، وتلبيتهم دعوتي للمشاركة بتقديم هذا البرنامج الذي جاء بظروف صعبة، وكل الضيوف كانوا خير سند لنصل الى أفضل الممكن، وهذا ما جعل إدارة قناة ألفا-اليوم تقرر أن نستمر بتقديم حلقات جديدة منه، وبدل الساعة ساعتين … الشكر لله ولكل المحبين على الدعم والمساندة، وكل عام وأنتم بخير “.

لا بد من الإشارة الى ان البرنامج كان مختلفاً ومميزاً بضيوفه وبكل ما يطرح على طاولته لسببين، الأول بوجود الزميل جمال فياض على رأسه معلقاً وباحثاً ومتحدثاً وناقداً في كل الامور التي تشغل الرأي العام ومتحدثاً مع الضيوف عن حياتهم ويومياتهم. وثانياً الأسماء الكبيرة والمهمة التي استقبلها والتي اغنت البرنامج.

وهذا ليس بجديد على استاذ كبير ملم بكافة الشؤون الفنية والثقافية خاصة ان له باع طويل وقيم في الاعلام الفني ومسيرة مهنية غنية ومشرفة.