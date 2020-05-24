بالصورة – أحمد الشريف يطرح أغنية جديدة.. قريبًا

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن النجم التونسي أحمد الشريف يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “يوميه” خلال الأيام المقبلة.
وأعلن أحمد الشريف عن الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” حيث نشر صورة كتب عليها اسم الأغنية مرفقًا بكلمة “قريبًا”، في إشارة منه إلى أن موعد إطلاق الأغنية قريب.
جدير بالذكر أن آخر أغنيات أحمد الشريف كانت أغنية “خلينا نرجع” باللهجة التونسية، من ألحان هادي عبد المقصود، كلمات أمير توما، أمّا الكليب الخاص بها فحمل توقيع المخرج سليم بالحاج يوسف وتم تصويره في تونس وسط أجواء شبابية يغلب عليها الطابع الرومانسي.
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