عرض “عاشق عموري” الإماراتي على “نتفليكس”

متابعة بتجــــــــــرد: يعرض الفيلم الإماراتي الطويل “عاشق عموري” للكاتب والمخرج الإماراتي عامر سالمين المري، على منصة المشاهدة العالمية “نتفليكس”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم ومشاركاته الرسمية العديدة في المهرجانات السينمائية الدولية حول العالم خلال العامين الماضيين.

كان “عاشق عموري” خير سفير للسينما الإماراتية في المسابقات الرسمية لأكثر من 26 مهرجاناً سينمائياً دولياً، وفاز بست جوائز مهمة من مجمل مشاركاته.

وفي أسبوعه الأول على “نتفليكس”، تصدر الفيلم الترتيب السابع من حيث أعلى المشاهدات على مستوى الإمارات.

ويعتبر “عاشق عموري” الفيلم الروائي الطويل الأول من حيث عدد المشاركات بالمسابقات الرسمية في المهرجانات الدولية، فقد حطم الأرقام القياسية بمشاركاته الكثيرة في دول مختلفة على مستوى القارات الخمس.

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يروي “عاشق عموري” قصة إنسانية يخوضها 4 صبيان شجعان يقودهم صديقهم “عامر” الملقب بعاشق عموري ولديه حلم كبير، وتدور أحداث العمل السنيمائي حول التحديات والعقبات التي تواجه الشاب لتحقيق حلمه والوصول إلى مبتغاه النهائي.

شارك في بطولة الفيلم كل من الفنانين منصور الفيلي، آلاء شاكر، عبدالله بن حيدر، وعبدالرحمن الملا، وعدد من الوجوه الإماراتية الشابة.