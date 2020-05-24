شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير بعد انتهاء "الاختيار": المموه هيوحشنى أوى وشرف كبير عمرى ما هنساه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامز أمير على مشاركة متابعيه، بصورة من وراء كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتوديع المسلسل بعد انتهاء عرضه. وعلق أمير على الصورة التى نشرها وهو يرتدي ملابس القوات المسلحة: "المموه هيوحشنى أوى، شرف كبير عمرى ما هنساه كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد على الشعب المصرى والأمة العربية كله".

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واختتمت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل الاختيار، أحداثها بمشهد مؤثر للغاية، حيث أخذ المقدم أحمد منسى أسطورة الصاعقة ابنه حمزاوى الصغير للمقابر بطريقة الفلاش باك، ليقرأ الفاتحة للشهيد البطل إبراهيم الرفاعى، ثم شرح له أن الله عز وجل يقرر مواعيد الأموات، ولكن يعطى درجات للموتى، هناك من ينال الموت ويظل الناس تتذكره ويترحمون عليه، وهناك من يموت ولا تتذكره الناس ويبغضونه، وعند ختام كلام منسى ظهر صوت النجمة أصالة بقصيدة "سلام لمن يجوب السماء" لتختتم الحلقة أحداثها بمشهد يبكى الجميع.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.