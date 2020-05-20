بالصورة – تسريحة شعر جديدة لـ كريستيانو رونالدو.. بتوقيع زوجته

متابعة بتجــــــــرد: استعرض نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصفيفة شعره الجديدة أمام متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن سرّحته له حبيبته جورجينا رودريغيز قبيل عودته إلى تدريب يوفنتوس.

فقد قامت جورجينا بتسريح شعر رونالدو على شكل جدايل متشابكة، وأرفقت الصورة بالقول: “أنا أحب تدليل حبيبي… قمت بتسريح شعره على شكل جدايل متشابكة.. هذا النموذج يبقى ثابتاً”.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يشتهر بقصات شعره التي سرعان ما تتحول إلى موضة وتسريحة رائجة بين الشباب في المجتمعات الغربية والعربية.