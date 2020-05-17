ماغي بوغصن، داليدا خليل، طوني عيسى وغيرهم يعزون جيسي عبده بوفاة والدها

فُجعت الممثلة اللبنانية جيسي عبده بوفاة والدها اليوم بسبب حريق اندلع في المنزل اودى بحياته.

وبهذه المناسبة الحزينة، حرص عدد من الفنانين والوجوه المعروفة الى تعزية جيسي عبده ومواساتها كي تتخطى هذه المرحلة الصعبة خاصة ان جيسي متواجدة في الامارات على ان تعود الى لبنان يوم الاربعاء وذلك بسبب اغلاق المطارات.

وقد رصد موقع الخليج 365 بعض تغريدات الفنانين:

–ماغي بوغصن: “مش عارفة شو بدي قول.. احر التعازي لصديقتي واختي وحبيبة قلبي وعمري بفقدان والدها الغالي الحبيب جورج.. الله يرحمك يا ملاك وتكون نفسك بالسما”.

–داليدا خليل: “الله يصبركن يا رب وتكون نفسه بالسما؛ المسيح قام”.

–باتريسيا هاشم: “في ناس قدرن يتودعوا…اذا مش بسبب المرض، بسبب الحوادث قد ما نصلي لالله يلهمكن الصبر، الفقدان من بعيد عذاب عالحل. الله يرحم الوالد وتكون نفسو بالسما”.

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–طوني عيسى: “عرف إنو خسارتك كبيرة يا إختي وبعرف إنا كلنا رح نستفقد لأطيب أبو جريج،البيّ والصديق يللي كان بيتو مفتوح لكل الناس وبحب كل الناس..الله يصبرك وتكون نفسو بالسما مع الأبرار والصديقين”.

–كارمن لبس: “مافي كلمات توصف او تعزّي الله يرحمه و تكون نفسه بالسما والله يصبركن يا رب”.

–طارق سويد: “جيسي بحبك.”

–وسام حنا: “يا عيون قلبي انت . الله يصبر قلبك . بتذكر كتير منيح لما كنا محجورين بابوظبي بالتصوير كنتِ كل يوم عتلانة هم اهلك وتقوليلي خيفاني يصير معن شي وانا هون … قلبي موجوع عليكي كتير . جورج تكون نفسو بالسما”.

–رانيا عيسى: “حاسّي بوجعك… الله يصبرك ويصبّر عيلتك. المسيح قام”.

–وسام صباغ: “ما في كلمات ممكن تبّرد قلبك بفقدان والدك الطيب جورج، الله يرحم روحو ويصّبركن عالخسارة الكبيرة”.

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