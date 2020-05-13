برادلي كوبر يزور صديقته السابقة إيرينا شايك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي برادلي كوبر وهو يزور صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسيه إيرينا شايك، في مزلها بنيويوك وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يتم الأحتفال به في أمريكا في شهر مايو.

وقام النجم العالمي كوبر بارتداء الماسك حفاظا على نفسه من العدوى بفيروس كورونا المنتشر فى الولايات المتحدة.

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وتثبت زيارة كوبر لصديقته السابقة أنهما يبقيان على صداقتهما رغم الانفصال وكانت انتشرت تساؤلات بكثافة بين محبي وعشاقي النجمين، حيث انفصل كوبر وشايك في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد قصة حب استمرت لمدة أربع سنوات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن إحدى النجمين سيحاول لجذب الآخر من جديد ليستعيدا معا قصة حبهما وحياتهما المستقر، وهو ما نفاه تماما موقع “جوسيب كوب” المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، فتواصل الموقع مع احدي المقربين من الزوجين والذي أكد أنها قصة مختلقة.

والجدير بالذكر أن الشائعة قد بدأت بنشر موقع “STAR” تقرير يؤكد أن عارضة الأزياء الروسية تعشق نجم هوليوود الشهير لكن علاقتهما توقفت بعد ولادة ابنتهما ليا، كما أن من أكثر الأسباب التي جعلت علاقتهما متوترة هي أن غالبا ان لكل منهم جدول عمل مزدحم في أماكن مختلفة.

ولأن النجمة العالمية و برادلي كوبر هم والدي للطفلة ليا ذات العامين ويشتركان في تربيتها فيلتقي الثنائي معا عدة مرات وهو ما يجعل شايك تشعر بالضيق كون قصة حبهما لم تستمر وتريد أن تستعيد حياتها المستقرة والهادئة مع النجم الشهير، وفي حين أكد مصدر للموقع أن كوبر لا يتطلع إلى المصالحة.