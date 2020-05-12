علي نجم يحرج ليلى عبدالله لسخريته من "حنكها".. والجمهور: لقد بالغت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحرج المذيع الكويتي، علي نجم، الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبدالله، خلال حوار أجراه معها عبر خاصية البث المباشر في حسابه على إنستغرام، وذلك بسبب سخريته الكبيرة من "حنكها".

وسخر نجم في البداية من البوتوكس في وجه ليلى، معتبرا أنه يؤثر على ردّات فعلها، حيث طالبها بأداء مشهد، مؤكدًا أنها لن تتمكن من ذلك بسبب كثرة البوتكوس.

لكن الفنانة ليلى عبدالله نفت هذا الأمر، وعلقت بأنه في حال كانت قد أجرت بوتوكس فهو كان ضمن الطبيعي والمفروض أنه اختفى حاليًا، ثم عاد المذيع وسخر من شكل "حنكها" بطريقة غريبة، وبدأ بالضحك على طريقة كلامها.

ورغم أن الفنانة استقبلت هذه السخرية بكل روح مرحة واستمرت بالضحك، كما أنها لم تبد أي انزعاجٍ بسبب تعليق المذيع الكويتي تجاهها، إلا أن الجمهور كان له رأي آخر، واعتبروا أن علي نجم قد بالغ بأسلوبه وحديثه، مشيدين في الوقت ذاته بتقبل الفنانة لموقف المذيع.

كما كشف نجم خلال حديثه مع الفنانة ليلى عبدالله عن أنه مضى على دخول الأخيرة للوسط الفني 10 سنوات، ليتبين أنها دخلت المجال وهي في عمر الـ 14، كونها الآن بعمر الـ 24.

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ووجه نجم سؤالا بشأن الهدية الأغلى التي تلقتها الفنانة في حياتها، لترد عليه ليلى بأنها عندما كانت في عمر الـ 16 تلقت هدية كانت عبارة عن سيارة فاخرة من معجبة، لكنها لم توافق على أخذها، ليُبدي المذيع استغرابه من رفض ليلى للهدية، فردت عليه أنها شعرت بالخوف حينها، خاصةً لأنها مقيمة وكانت صغيرة، واعتبرت أن الموضوع كان مخيفا بعض الشيء، وأضافت ممازحة أنها لو عادت المعجبة وأعطتها هدية سيارة ستقبلها الآن.

يُذكر أن ليلى عبدالله ولدت في الكويت لأسرة لبنانية، وهي الأخت الكبرى بين إخوتها وشقيقتها الصغرى هي الممثلة شهد عبد الله.

وكانت ليلى قد تركت دراستها لكي تعيل أسرتها، وتعلمت لغة الإشارة؛ لأن والديها من الصم والبكم، وأحبت التمثيل منذ دراستها الابتدائية؛ حيث شاركت في جميع الأنشطة المدرسية.

وفي ديسمبر 2017 تزوجت ليلى من الممثل عبد الله عباس، إلا أن زواجهما لم يدم طويلا؛ إذ انفصلا في فبراير 2018، وكانت قد شاركت في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها "كنة الشام وكنانين الشامية"، "رمانة"، "رحلة إلى الجحيم".