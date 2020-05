كريس هيمسورث في نزهه بحرية على الشاطئ مع أسرته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والممثل الأسترالي الوسيم كريس هيمسورث، قرر أن يتجاهل فكرة العزل المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا “covisd19 “، وقرر أن يستمتع بوقته على الشاطئ مع زوجته وأفراد أسرته.

ورصدت عدسات مصورى “البابارتزي” مجموعة من الصور للنجم العالمى البالغ من العمر 36 عاما، فى أستراليا على أحد الشواطئ، حيث كان يستمتع بالشمس الدافئة، وذلك أثناء استراحة من العزلة فى المنزل.

Advertisements

وظهرت بجانب النجم الوسيم زوجته إلسا باتاكى البالغة من العمر 43 عاما، وانضم إليهما أطفالهما الثلاثة إنديا روز ذات السبعة سنوات، والتوأم تريستان وساشا ذوات الـ 6 أعوام .

وظهر كريس وإلسا ويبدو أنهما فى حالة معنوية جيدة أثناء الدردشة والتحدث إلى أطفالهما تحت شمس، واستطاع النجم الشهير أن يلفت الأنظار إليه بلياقته البدنية الملحوظة، حيث كان يرتدى “شورت” باللون الكحلى، وكان يلف قميصا أبيض حول رأسه لحماية نفسه من أشعة الشمس القاسية .

والجدير بالذكر أن كريس هيمسورث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها : ” Star Trek ” و” Avengers: Age of Urtlon ” و” Bad Times at the El Royale ” و” A Perfect Getaway “، وغيرها.