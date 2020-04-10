ميرنا وليد - بيروت - انتقدت ​الفنانة إليسا​ من يشتم الأديان الأخرى وخصوصا بعد التعليقات التي تلقتها اليوم بمناسبة الجمعة العظيمة.

وقالت إليسا: "أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبو ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين اخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".

على صعيد مختلفوفي موقف مفاجئ لها، أثنت إليسا على أداء الحكومة اللبنانية ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في طريقة تعاملهم مع فيروس كورونا، والإجراءات التي يتم إتخاذها في هذا الصدد، مشيرة الى أن الوضع في لبنان أفضل بكثير من بلدان أخرى، ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالإيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمدلله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وانشالله يبقى الوضع هيك".

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ردا على الجاهلين: " الدين منو مسبات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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