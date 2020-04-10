العين الإخباريةالجمعة 2020/4/10 10:24 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 671 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أنها اجرت أكثر من 10 آلاف تحليل منذ أول ظهور للفيروس في بداية شهر مارس /اذار الماضي.
وأوضحت الوزارة أن العاصمة تونس تستحوذ على أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا بـ159 حالة، في حين تتوزع الإصابات المتبقية على 22 محافظة من مجموع 24 محافظة تونسية.
ولفتت الوزارة إلى استقرار عدد الوفيات بالفيروس عند 25 حالة وفاة، دون تسجيل أي زيادة في عدد المتوفين خلال 24 ساعة.
وأكدت وزارة الصحة التونسية أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض ، كما أنها تجدد تأكيدها بأن التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة
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