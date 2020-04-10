سمية الخشاب ترقص على "بالحلال يا معلم" عبر تيك توك

نشرت النجمة سمية الخشاب، فيديو قصيرا لها، على المنصة الشهيرة "تيك توك". وظهرت سمية الخشاب في الفيديو، وهو ترقص، وتغني، على أغنية "بالحلال يامعلم"، وعلقت على الفيديو: "يالا.. كله يتابعنى على التيك توك.. هبهركم".

وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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