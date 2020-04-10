رامي إمام يعلق على انتشار شائعات مرض الزعيم

قال المخرج رامي إمام، إنه متعجب من خروج شائعات مرض والده الفنان عادل إمام، بين حين لآخر، موضحًا: "مهما بنطلع ننفي برضه بتخرج إشاعات".

وأضاف "إمام"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة "نجوم FM"، عائلة الزعيم اعتادت على سماع هذه الشائعات، قائلًا: "في حد مصمم أو نفسه يكون عادل إمام تعبان، مهما نطلع ننفي الأخبار، ونكذب الموضوع كذا مرة".

وتابع: "الموضوع وصل إني ساعات أنا ومحمد أخويا بنكلم بعض ونقول هو أبوك كويس؟" لافتًا: "الحمد الله هو زي الفل ومازال يبدع، وبيقرا الجرايد بشكل يومي".

ويتنظر الجمهور عرض مسلسله الجديد "فلانتينو"، المقرر عرضه في رمضان 2020، المسلسل من بطولة داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، ‏سليمان عيد، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

المسلسل سيعرض على قنوات دي إم سي، وإم بي سي 1 في رمضان.

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