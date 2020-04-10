فيديو| محمد رشاد ممثلًا لأول مرة في مسلسل "ليالينا 80"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف المطرب محمد رشاد، عن خوضه تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "ليالينا 80"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، على شاشة "CbC". ونشر "رشاد"، برومو العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ويجسد رشاد شخصية "أمير"، ضمن أحداث المسلسل. المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات بطولة: "غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب"، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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