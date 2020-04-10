ياسمين صبري منفردة على أول بوسترات "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرحت شركة "سينرجي"، الشركة المنتجة لمسلسل "فرصة تانية"، أول بوسترات مسلسل "فرصة تانية"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت ياسمين منفردة على البوستر، وعلق الحساب الرسمي: "البوستر الرسمي لمسلسل فرصة تانية، رمضان 2020".
مسلسل "فرصة تانية" إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر .
ومن المقرر أن يعرض المسلسل على عدد من القنوات منها إم بي سي دراما، ودي إم سي، وسي بي سي.
ويعد مسلسل "فرصة تانية"هو البطولة الثانية المطلقة للفنانة ياسمين صبري، بعد مسلسلها "حكايتي" التي خاضت به السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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