علاقة نجلاء بـ"القذافي" وشفاء ابنة فنانة كويتية من "كورونا".. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شغل الجمهور الأسبوع الماضي عددا من الموضوعات الفنية، وحرص نجوم الفن على التعليق على كثير من الأمور، سواء من خلال فيديوهات تم نشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مداخلات ولقاءات تليفزيونية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

عمرو محمود ياسين

أطل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، على جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، من خلال بث مباشر، أجاب فيه عن سؤال "ليه قفلوا دور العبادة والمسلسلات لسه بتتصور؟".

وقال عمرو في الفيديو "لما سألت مين بيروح شغل كل يوم رد ناس كتير، وقالوا انهم منتظمين بالشغل كل يوم، مسألة التمثيل والممثلين بالنسبالي في غاية الغرابة، أولا لما حد بيقابل فنان بيحبه مبسوطين بيه وفرحانين بيه، وينزلوا يتفرجوا على فيلم في السينما بيجيب إيرادات رهيبة، وفي رمضان الناس تقعد تتفرج على المسلسلات ويحللوا".

وتابع "مش هتكلم عن إن الفن شيء قيم ومحترم، وشكّل وجدانت شعوب عبر التاريخ، ده خارج إطار النقاش بتاعي اللي مش شايف كده هو حر"، مضيفًا "قبل ما تبدأ أزمة كورونا بدأنا مسلسلات، أنا عندي مسلسل (نحب تاني ليه) صورنا وقطعنا مشوار كبير، حصلت المشكلة نعمل ايه يا جماعة، قالوا اللي فاضله شغل قليل يكمل وكل واحد بيروح أكيد بيروح خايف ومتوتر وقلقان، بس عنده التزام المسألة مش مسألة فلوس مش كل الناس معاهم ملايين، اللي بياخدوا دول عددهم قليل جدا مش النسبة العظمى من اللي شغالين في الفن".

واستكمل عمرو "في المسلسلات فيه عامل يومية كل عمل فني فيه 400 أو 500 عامل وعندهم أسر، المسلسل مش ممثلين بس، لو مسلسلي وقف هيكون عندي مشكلة مادية، وفي النهاية الرزق بتاع ربنا، يجي ويروح ده بتاع ربنا، اوعوا تفتكروا أن أنا أو غيري حاطين زكايب في بيتي، ساعات بتزنق جدا وبروح أخد قروض".

وردًا على شعار "خليك في البيت"، الذي يردده الممثلين في الفيديوهات، بينما يستمرون هم في النزول للعمل، قال: "لها علاقة بما كان يحدث قبل الحظر بخروج الناس تتفسح وعلى القهاوي، اللي ينفع يمارس شغله بالبيت يتفضل يعمل كده محدش فينا يعرف يمثل وهو قاعد في البيت".

وأضاف: "زعلت من كابتن أحمد حسن"، في إشارة إلى رده على ممثلة أكدت للجمهور أن مواقع التصوير يتم تعقيمها كل يوم، فقال حسن: "طب ما نروح نصلي عندكم"، وعلق عمرو: "الكابتن أحمد حسن عايز يقلل من قيمة الفن أنا لو فكرت بنفس المنطق هقولك ينفع تبقوا 22 راجل بتجروا ورا كورة جلد، طبعا لا يمكن هقول كده أنا عارف أد إيه الكورة رياضة مهمة، والفن مهم ومؤثر اللي مش عارف قيمة الفن دي مشكلته".

نجلاء

كشفت الفنانة التونسية نجلاء، تفاصيل العلاقة التي جمعتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك عبر حوار أجرته وعُرض على قناة الحوار التونسي.

وقالت "الله يرحمه وينعمه القائد معمر القذافي، كان هناك علاقة بيني وبينه لا تجعلني أخجل، معمر القذافي فخر ليا وفخر لليبيين وللعرب ككل، أنا أحكي عن القائد معمر القذافي الشخص، السياسة لا أفهمها ولا أعرف فيها، فقط أحكي عما رأيته".

وأضافت أن بعد منع دخولها من مصر كانت تظهر على الكثير من القنوات الفضائية، واستقبلت دعوة للظهور على التليفزيون الليبي، وذهبت مع مدير أعمالي لهناك، متابعة "استقبلني برحابة صدر وأعرب لي عن استعداده لمساعدتي في أزمتي التي منعت بسببها من دخول مصر، لأنه لا يحب أن يُظلم أحد، وعرض عليّ التوسط عند مبارك لرفع قرار منعي".

واستكملت نجلاء "سألني ماذا تحبين أن تقدم لكي الدولة الليبية، فطلبت أن تدعمني ليبيا فنيًا، وأن نقدم سي دي يضم عدد من الأغاني"، وردًا على سؤال هل استلطفها، أجابت "عجبه بساطتي وتلقائيتي"، لافتة أن علاقتها به لم تستمر طويلا لأنها خشيت من الحاشية المحيطة به، بعد أن شعروا بقلق من ناحيتها.

وعنه قالت "هو رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس، ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان، وبكيت عليه بسبب موته بهذه الطريقة".

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سمير صبري

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو من زيارتها للفنان سمير صبري في منزله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقالت بوسي في الفيديو: "إحنا دلوقتي قبل الحظر، وأنا حبيت أجي أطمن على الفنان الجميل وهو قاعد في البيت، أستاذي الجميل سمير صبري، وأشوف يومه في الحظر ويومه شكله إيه، لاني عارفة إنه لوحده، زي ما أنا بكون لوحدي".

وقال الفنان سمير صبري خلال الفيديو وهو يرتدي "كمامة": "أنا ضد كلمة وحدي في البيت، مع احترامي لغنوة الفنانة عفاف راضي، لأن الإنسان ممكن ما يبقاش وحده من غير حظر ولا أي حاجة ممكن ما يبقاش وحده، ممكن يبقى مع كتبه ومذكراته، مع أبحاثه، أو الرياضة اللي ممكن يعملها في البيت، مع البحث في البيت لتغيير أوضه أو مكان كرسي، يحس إنه عمل شئ جديد".

وأضاف سمير صبري :"أنا مريت بمحن كتير في حياتي مرت بها مصر سواء حروب، أو غير حروب، كل اللي مرينا بيه كان الشعب المصري فيها قوي".

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وتابع صبري: " فخور جدا بدور الدولة في حماية المواطنين، البوليس عامل شغل هايل في الشوارع وتطهير الشوارع، إن شاء الله عندي أمل في هذا الشعب العظيم الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات، وستعود مصر منتصرة ومحروسة بإذن الله".

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غدير السبتي

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي، عن تعافي ابنتها وشفائها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي كانت أعلنت إصابتها به قبل أسبوعين تقريبًا.

غدير شاركت متابعيها على "السوشيال ميديا" بفيديو التقط لها دون علمها، إذ فاجئتها ابنتها بالظهور أمامها معلنة شفائها.

وقالت في الفيديو: "تخيلوا فاجئتني، كان عندي لقاء مع برنامج صباح الخير يا عرب، وسألوني عن نتيجة التحليل، وقلت لهم لا أعرف، يا رب الله يفرح كل أم مثل ما فرحت، البيت نور".

خالد النبوي

قال الفنان خالد النبوي، إن فيلم "إسماعيلية رايح جاي" من الأفلام الممتعة التي قام بتقديمها.

وأضاف "النبوي"، في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، المعروض على فضائية "دي إم سي"، أن الفنان محمد هنيدي قدم شخصية ممتعة، متابعًا: "الفيلم دا بالنسبالي حاجة تانية.. مش ممكن على خفة دم محمد هنيدي".

وتابع: "الفيلم روحه حلوة من ساعة ما نزل السينما لغاية النهاردة، والأغاني بتاعت محمد فؤاد حلوة".

فايا يونان

حلّت المطربة السورية فايا يونان ضيفة عبر Skybe من السويد، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc.

تحدثت فايا عن زيارتها لجدتها عن بعد، خوفا عليها من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الأمر كان صعبا بالتأكيد لأن جدتها تحب أولادها وأحفادها بشدة وتريدهم حولها دائما، لذلك بعدهم عنها هذه الفترة خوفا عليها أمر صعب على الجميع، قائلة: "زرت ستي وانا تحت وهي واقفة بالبلكون، وما كانت مصدقة إني راح امشي خلاص وما راح اطلع، افتكرتني بصوّر فيديو بس".

تابعت: "أكيد خايفة عليها لأن لو عندي فيروس لا سمح الله وبكون ما بعرف راح انقله ليها وأسبب خطر على حياتها.. لذلك سلاحنا الوحيد هو الوعي حتى تنتهي الأزمة".

أكرم حسني

حلّ الفنان أكرم حسني ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، عبر Skybe.

كشف حسني تفاصيل مسلسله الجديد "رجالة البيت" الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، موضحا أنه رغم تغيير اسم المسلسل إلى "رجالة البيت" بدلا من "تيمون وبومبا"، إلا أن شخصياتهما في المسلسل تحمل نفس الأسماء، إذ يجسد دور بومبا، بينما يجسد فهمي شخصية تيمون.

وعن قصة المسلسل أكد حسني أنها تدور في إطار كوميدي حول رجلين من المفترض أن لديهما مسؤوليات وأسرة كبيرة، يعيشان مع جدهما وباقي أفراد الأسرة في نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتي تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسؤولية.

أضاف أن الأحداث تأتي في سياق حلقات متصلة منفصلة، وتتغير المواقف كل حلقتين، مع الحفاظ على الفكرة العامة والنهاية التي تشير إلى أهمية العائلة والتمسك بها في كل المواقف.