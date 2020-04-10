فن ومشاهير

تراند اليوم : مات الرجل الطيب.. الموت يفجع بطل مسرح مصر

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نعى الفنان علي ربيع والده، والذي رحل منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وكتب نجم مسرح مصر: “مات الرجل الطيب أبويا الفاتحة علي روحه البقاء لله يا أبويا #علي_ربيع”.

ومن المقرر تشييع جثمان والد علي ربيع اليوم الجمعة، من مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم دفنه مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من .

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بينما قال حمدي المرغني:"  لا إله إلا الله .. والد  أخويا علي ربيع توفى ادعوله بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته  ويصبر أهله جميعا دعواتكم".


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