تراند اليوم : مات الرجل الطيب.. الموت يفجع بطل مسرح مصر

نعى الفنان علي ربيع والده، والذي رحل منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وكتب نجم مسرح مصر: “مات الرجل الطيب أبويا الفاتحة علي روحه البقاء لله يا أبويا #علي_ربيع”.

ومن المقرر تشييع جثمان والد علي ربيع اليوم الجمعة، من مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم دفنه مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا.

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بينما قال حمدي المرغني:" لا إله إلا الله .. والد أخويا علي ربيع توفى ادعوله بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله جميعا دعواتكم".



