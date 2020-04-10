أمل الشهراني تبكي وتثير مشاعر السعوديين: تعرضت للظلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه نجمة سناب شات السعودية “أمل الشهراني”، وهي تبكي وتشتكي من تعرضها للتنمر.

وأوضحت الشهراني في المقطع أنها تعرضت للأذى بشكل كبير ومستمر في حياتها، ولكن ليس من والد أولادها، مشيرة إلى أنها مطلقة منذ عدة سنوات، وهي تحترم زوجها السابق والذي وصفته بالإنسان الجيد.

وقالت أمل إنها سبق وأن تعرضت للظلم منذ أن كان عمرها صفرا في الحياة، وقد عزلت نفسها عن الشر قائلة: "أنا لي ثلاث أسابيع محبوسة في بيتي ما أقدر أطلع لأن أنا عندي ربو، ما أقدر أشوف ناس ما أقدر أتكلم".

وأضافت: " أنا انسانة تعودت أمشي وأضحك وأسولف، ما تعودت اني أكتئب وأقعد ببيتي محبوسة، ما تعودت على الأذى هذا يعورني، أنا انظلمت في حياتي، طول حياتي انظلمت، لو أفتح فمي الحين أدخل ناس في السجن، يا جماعة الخير أنا ما أقدر أتكلم".

واستطردت: "ايه أنا انسانة مطلقة من زمان، بس أنا احترم أبو أولادي، أحبه كأبو أولادي، احترم انه انسان كويس ما أذاني أنا اخترت طريقي، لأن أنا الأذى اللي عندي أكبر من اللي انتو تعرفونه، أنا اتأذيت في حياتي أكثر من اللي انتو تتخيلونه، مو من أبو أولادي، أبو أولادي انسان عظيم، عظيم كأب بس ما زبطت معي ما نفع".

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من جانبهم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو تحت وسم "أمل الشهراني" ليتصدر قائمة الترند بين متعاطف معها ومنتقد لأسلوبها.

وجاء في التعليقات: "قلبي يعورنيييي وش هذول الناس كيف كذا يأذون الشخص بكل برود ولا يهتمون لـ مشاعره ولا يفكرون بـ مدى تأثير الشي اللي سووه على الشخص".

وقالت أخرى: " امل أنسانه شجاعة وطيبه ولا تستاهل الي صاير معها من تنمر وقذف وسب عشانها مبتعثه وتعيش بالخارج بكل عفوية وسلام ماخلوها في حالها!".

وتعد أمل الشهراني ناشطة سعودية وتقود حملة داخل المملكة العربية السعودية لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت أمل الشهراني حملة تأييد واسعة داخل المملكة، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات وأثارت الكثير من الجدل عبر موقع تويتر ويشار إلى أن أمل الشهراني هي أول سعودية نجحت في بطولة الكروسوفت العالمية عام 2010 في أمريكا.