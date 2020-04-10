جديد NETFLIX مسلسل الرسوم المتحركة SHARKDOG

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت Netflix واستوديوهات ViacomCBS International Studios (VIS)‎ عن Sharkdog، مسلسل الرسوم المتحركة من المبدعة السنغافورية "جاسين تان".

تُنتج استوديوهات ViacomCBS International Studios مسلسل الرسوم المتحركة بحلقاته العشرين وبطول 7 دقائق لكل حلقة بالشراكة مع استوديو الرسوم المتحركة One Animation في سنغافورة والمتخصص بالرسوم المتحركة الحاسوبية. وسيُعرض لأول مرة في عام 2021.

الفكرة الرئيسيّة:

يتتبّع المسلسل الصبي "ماكس" البالغ من العمر 10 سنوات، وصديقه المقرّب "شاركدوغ"؛ وهو مخلوق على هيئة نصف سمكة قرش ونصف كلب، وصاحب شهية لا تشبع. يجهل "شاركدوغ" قوته ومهاراته ومزاياه العامة كسمكة قرش، وغالبًا ما يخلّف وراءه آثارًا من الفوضى. ولكنه، كجميع أنصاف الكلاب الجيدة، يعتبر أفضل صديق وفيّ لـ"ماكس"، ويعتبر "ماكس" أيضًا صديقه المفضّل.

يعتبر Sharkdog أول مسلسل رسوم متحركة تنتجه استوديوهات VIS عالميًا لصالح Netflix. كما أنه أول مسلسل رسوم متحركة من سنغافورة ضمن برنامج Nickelodeon العالمي للرسوم المتحركة القصيرة، المعني في اكتشاف وتطوير المحتوى الكوميدي الأصلي للأطفال في جميع أنحاء العالم.

