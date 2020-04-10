شاهد.. سما المصري تغني وترقص: “الواد قلبه بيوجعه”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 أبريل 2020 11:56 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد من أحدث بث مباشر لها مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب رياضية وشعر مستعار وهي تغني وترقص بدلع “الواد قلبه بيوجعه” للفنان بهاء سلطان.

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها بالحجاب في ليلة النصف من شعبان وهي تنشد اغنية دينية ولكنها عادت الى الرقص والاغراء في اليوم التالي ما عرضها لموجة غضب من بعض متابعيها.