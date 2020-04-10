معتصم النهار ينضم لمسلسل نادية الجندي ونبيلة عبيد

انضم الفنان السوري معتصم النهار إلى قائمة ضيوف شرف مسلسل “سكر زيادة”، للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وذلك بحسب “اليوم السابع” والعمل يتم تصويره حاليًا في لبنان، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان ومن انتاج شركة صبّاح أخوان.

مسلسل “سكر زيادة” مأخوذ من فورمات أميركية بعنوان Golden Girls، تدور أحداثه ضمن إطار كوميدي، يلعب بطولته ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، لبلبة، هالة فاخر، سهر الصايغ، روجينا، بيومي فؤاد وغيرهم، بالاضافة الى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هيفا وهبي، أحمد فهمي، بدرية طلبة، هنادي مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا. المسلسل مقرر عرضه في رمضان على شاشة mbc مصر.

من جهة اخرى، يشارك معتصم النهار في بطولة مسلسل “أسود فاتح”، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم: هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم. انتاج صبّاح أخوان. إلا ان التصوير متوقف حالياً بسبب التعبئة العامة التي اعلنتها الحكومة اللبنانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.