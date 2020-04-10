أمازون تعلن عن موعد عرض الموسم الثانى من Homecoming

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت شبكة أمازون أول إعلان ترويجى للموسم الثانى من مسلسل Homecoming، الذى من المقرر أن يعرض على منصتها برايم فيديو فى 22 مايو المقبل.

ويتضمن الموسم الجديد 10 حلقات، وتقوم بدور البطولة فيه جانيل مونيه بقصة متصلة منفصلة، بعد ان انتهى دور جوليا روبرتس في الجزء الأول منه، حيث ستسمر الأخيرة بالتعاون مع أمازون كأحد المنتجين المنفذين للعمل الى جانب سام إسماعيل. إذ كان عقدها ينص على بطولة موسم واحد فقط بحسب سيناريو العمل، حيث ينتهي دور الشخصية في نهاية الجزء الأول منه. ولن يظهر من ابطال الموسم الأول سوى ستيفان جيمس، وهونج تشاو.

ويسود التكتم حول حبكة الموسم الثاني ولا نعرف سوى ما كشفة الإعلان الترويجي في 30 ثانية، عندما تستيقظ جانيل مونيه في مركب بدون أن تذكر كيف وصلت إلى هناك أو حتى من هي. بحثها عن هويتها سيأخذها الى Geist Group الشركة التي تعنى بالصحة العقلية للمحاربين العائدين الى أميركا ضمن مبادرة Homecoming.