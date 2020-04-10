طارق سويد يشتاق لأخيه ويوافقه الرأي

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​طارق سويد​ عن اشتياقه لأخيه الذي يسكن خارج لبنان، والذي رفض دخول العالم الافتراضي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب طارق على صفحته الخاصة: "وعيت مشتاق لخيي و عم فكر اذا رح يوصل دورو ليجي علبنان، و تذكرت انو خيي اللي بيصغرني بخمس سنين، من الاول ما قبل يفوت بالعالم الافتراضي و ما حب الفكرة. ما عندو لا فايسبوك و لا انستغرام و لا تويتر، مكتفي ب إيميل للشغل، ما بعرف بتخايل لعبا صح و عايش حياة واقعية. صباح الخير".

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