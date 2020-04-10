سيلينا غوميز تشتري قصرا فخما بهذا المبلغ

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجمة الأميركية ​سيلينا غوميز​ اشترت قصرًا بمبلغ 4.9 مليون دولار لتقضي الحجر المنزلي فيه.

ويتألف قصرها الجديد من 6 غرف نوم و10 حمامات، واصبح جيرانها نجمي الـ يوتيوب ​لوغان بول​ و​جيمس تشارلز​.

الجدير ذكره ان سيلينا غوميز كانت قد طرحت مؤخرا 3 أغنيات من ألبومها الثالث، وهي "Boyfriend" و "Souvenir" و "She"وطرحتها دفعة واحدة وذلك على يوتيوب محققة عدد مشاهدات خيالية.

على صعيد آخر تبرّعت سيلينا بدولار واحد لصندوق مكافحة ​فيروس كورونا​، على أي طلب شراء من متجرها الخاص.

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