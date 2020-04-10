بالفيديو – بعد سنوات طويلة هكذا أصبح شكل جنى طفلة “طيور الجنة”

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بدا أنه حديث لعائلة قناة “طيور الجنة”. وظهر فيه الأب وأولاده وهم يفتحون علبة هدية.

وتبين أنه تم تحضير مفاجأة للإبنة جنى لمناسبة حمل والدتها مجدداً. وأظهرت الكثير من التأثر وبكت فيما قام شقياقاها الكبيران ووالدها بممازحتها.

وأطلق المقطع الكثير من التعليقات التي ركزت في معظمها على شكل الطفلة وعلى التغيير الكبير الذي طرأ عليه. وحقق على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” في مدة قصيرة أكثر من 90 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الأنظار تحولت في وقت سابق إلى شقيقها الوليد حيث انتشرت صورة لفتاة قيل إنها خطيبته. وفي المقابل نشر شقيقها الآخر معتصم على حسابه على التطبيق فيديو سجل خلال إتمام مراسم الخطوبة.

وأضاف إليه صورة له مع شقيقه وعلق: “أخوي وحبيبي وأسطورتي لحد الآن مو متخيل إنك كبرت وخطبت. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايماً انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايماً تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك. وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة. لسا ما شبعنا منك وليد. بس أكيد انت ما اخترت هذا الطريق الا وانت متأكد أنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي”.