المسرح عبر الإنترنت “من كل بيت حكاية”

أطلقت إدارة «مسرح إسطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون» و«المسرح الوطني البناني» عروضاً حكواتية «لايف» عبر الإنترنت تحت شعار «من كل بيت حكاية» وذلك بالبث المباشر عبر الفيسبوك من الحكواتيين الى المنازل ضمن برنامج «المسرح والسينما عبر الإنترنت»، والذي يتضمن اقامة ورشات عمل تدريبية للأطفال، والشباب، تتناول الرسم، وكتابة السيناريو، عبر الإنترنت، الى جانب تنفيذ مشروع «من الشباك» الذي يتضمن انتاج فيلم سينمائي قصير عبر الموبايل، مع دعوة المهتمين الى تصوير مقطع فيديو بالهاتف المحمول من شرفات منازلهم، على أن يتضمن الشريط، قصة، أو اغنية، أو قصيدة، أو عزفاً للموسيقى، ويجب أن لا يتخطى الدقيقتين. كما وأطلقت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني عروضاً للأفلام السّينمائية القصيرة والتي شاركت في مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ومجموعة أفلام قصيرة من إنتاج تيرو للفنون . وأكد مؤسّس «المسرح الوطني اللبناني» الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي “أنه وبسبب الظروف التي تعاني منها البشرية نحاول العمل من فتح صلة وصل بين الفنانين والجمهور وذلك حفاظاً على السلامة العامة والتواصل من خلال منصاتنا لمن يرغب بعرض أعماله الفنية والتعبير عبر الفنون المختلفة ومشاهدة الأعمال الفنية”.

هذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وتقديم السينما لأي مُخرج يريد عرض فيلمه بالمجان، والى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم، وتعريف الجمهور بتاريخ السينما المحلية والعالمية، بالإضافة الى اللامركزية في العروض عبر «باص الفن السلام» للعروض الجوالة، وتعمل على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من «سينما الحمرا» في مدينة صور و«سينما ستارز» في مدينة النبطية و«سينما ريفولي» التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية من مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر والحكواتي ومونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية، ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة.