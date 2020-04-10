قائمة مسلسلات رمضان 2020 المصرية المرتقبة

كتب امير فتحي في الجمعة 10 أبريل 2020 06:55 صباحاً - رغم توقف تصوير العديد من المسلسلات التي كان منتظر عرضها في رمضان القادم خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد غير انه تم الاعلان عن عدد غير قليل من الاعمال والتي بدأ النجوم والقنوات التلفزيونية بالترويج لها.

ونرصد لكم في هذا التقرير باقة من أهم المسلسلات المصرية المنتظر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل فالنتينو

تم طرح الإعلان الرسمي لمسلسل “فالنتينو”، للزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه على قناة mbc1، بشكل حصري، وتدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، وهذا العمل قد تم تأجيل عرضه من العام الماضي ليتم عرضه هذا العام.

ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيري وسليمان عيد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

مسلسل البرنس

مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي، ويضم على قائمة أبطاله الى جانب الممثل المصري محمد مرضان كل من الممثلة اللبنانية نور، والممثلين المصريين: روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى وسلوى عثمان، ويشارك فيه ممثلون كثر آخرون، ويؤدي فيه حسن شاكوش أغنية بعنوان “شارع أيامي”.

مسلسل الإختيار

يُعرض مسلسل “الاختيار”، للفنان أمير كرارة على قناة mbc دراما، وon دراما، ويروي قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائدة كتيبة 103 بالصاعقة في الجيش المصري.

والمسلسل يشارك في بطولته أحمد العوضي وسارة عادل وإياد نصار ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الفتوة

تدور أحداث مسلسل “الفتوة” في عالم الأحياء الشعبية، التي ينظمها ويدير شئونها، أشخاص يُطلق عليهم “الفتوات”.

المسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وسيتم عرض المسلسل على قناة الحياة.

مسلسل النهاية

مسلسل “النهاية” للفنان يوسف الشريف من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراجه، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد لطفى وناهد السباعى وسهر الصايغ وآخرون.

مسلسل “النهاية – The end”، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

مسلسل سلطانة المعز

تدور أحداث مسلسل “سلطانة المعز” في إطار درامي شعبي، حول سيدة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

المسلسل من بطولة غادة عبدالرازاق وحسن حسني ومحمد لطفي ومن إخراج محمد بكير، وستيم عرض المسلسل على قناة النهار.

مسلسل رجالة البيت

ينتقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يتفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

مسلسل “رجالة البيت” من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد وويزو، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان وفقا لتصريحات أكرم حسني وأحمد فهمي.

مسلسل اتنين في الصندوق

يتحدث مسلسل “اتنين في الصندوق” عن فئة عمال النظافة ومشاكلهم ويومياتهم في الشوارع والتعامل مع الناس.

المسلسل من بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، هايدي رفعت وأحمد عبدالله محمود، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، وﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، وسيتم عرضه على قناة إم بي سي مصر.

مسلسل دهب عيرة

تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “دهب عيرة”، الذي من المقرر عرضه على قناة دبي.

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مسلسل “دهب عيرة” إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنى، وتيام مصطفى قمر.

مسلسل بميت وش

تجسد الفنانة نيللي كريم شخصية سكر، وهي نصابة محترفة، وتقع أحداث مسلسل “ب 100 وش” في إطاركوميدي لايت، إذ يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة نيللي كريم وآسرياسين وإسلام إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وحتى الآن تأكد عرضه على قناة دبي.

مسلسل لعبة النسيان

مسلسل “لعبة النسيان” من ببطولة الفنانة دينا الشربيني ومحمود قابيل وأحمد داوود وإنجي المقدم ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.

ومن المقرر عرض مسلسل “لعبة النسيان” على قنوات mbc كالعام الماضي.

مسلسل شاهد عيان

مسلسل “شاهد عيان” من بطولة الممثل حسن الرداد وتأليف أحمد مجدي وإخراج محمد حماقي.

ويجسد حسن الرداد في المسلسل شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى .

مسلسل ليالينا

مسلسل “ليالينا” تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.

وتدورأحداث المسلسل في إطاراجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين،غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة ومن المقرر عرض المسلسل على قناتي CBC وCBC دراما.

مسلسل لما كنا صغيرين

تدور أحداث مسلسل “لما كنا صغيرين” في إطار تشويقي، إذ يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي،

المسلسل بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويضم العديد من الفنانين منهم خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

ويعرض مسلسل “لما كنا صغيرين” خلال شهر رمضان على قناة الحياة المصرية.

مسلسل ونحب تاني ليه

يحمل مسلسل “ونحب تاني ليه” طابع رومانسي وتدور أحداثه حول المشاكل الزوجية والأسرية من خلال مجموعة كبيرة من المواقف والأحداث اليومية،

المسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وسيتم عرض المسلسل على قناة الحياة وقناة أبو ظبي.

مسلسل عمرو دياب

تدور أحداث مسلسل “عمرو دياب” في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهما العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما، المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وإخراج معتز التوني.

مسلسل فرصة ثانية

تقدم الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة ثانية” في شهر رمضان 2020، من بطولة محمود البزاوي، وأحمد مجدي، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

وتجسد ياسمين دور فتاة تدعى ملك، وهي فتاة من طبقة أرستقراطية تعمل في إحدى الشركات الكبرى وترفض الزواج بسبب طموحاتها الكبيرة ومستقبلها.

مسلسل سكر زيادة

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول علاقة تجمع 4 سيدات تعيشن في منزل واحد، المسلسل بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر ومن إخراج وائل إحسان، وسيتم عرضه على قناة إم بي سي مصر.