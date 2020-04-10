ميرنا وليد - بيروت - حلا شيحة ترتدي الحجاب.. نجمة شهيرة مهددة بالقتل ودينا الشربيني تفقد ذاكرتها موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هيفا وهبي أولى المستمعات لأغنية إليسا الجديدة وهكذا هنأتها- بالصورة خاص الفن- مسلسل "مقابلة مع السيد آدم".. هل يعرض في رمضان؟ بالصورة- بعد خلعه.. عودة حلا شيحة إلى الحجاب نجمة شهيرة مهددة بالقتل وتستغيث بالسلطات الأمنية ممثل سعودي يتعرض لأزمة قلبية دينا الشربيني خائنة!..وهذه تفاصيل دورها في "لعبة النسيان" سيرين عبد النور وجيسي عبدو ومازن معضم وغيرهم يطالبون بإستكمال التصوير-بالصور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن : بعد الهجوم الكبير عليها حياة الفهد تلجأ إلى القضاء وهذا مصير مسلسل أحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.