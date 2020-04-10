فرحان أختر يدعم الأطباء

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تتزايد التقارير حول الصعوبات التي يواجهها الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الهند خلال عملهم في مواجهة تفشي كورونا، حيث تتناقل التقارير بعض مشاهد لمقاومة الناس للأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.

هذه المشاهد المؤسفة دعت الممثل فرحان أختر لدعوة الناس على للسماح للأطباء بأداء وظائفهم دون خوف، قائلا إن عمال الرعاية الصحية يقفون في خط النار بسبب المفاهيم الخاطئة للناس والغضب في غير موضعه.

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وشارك فرحان فيديو لأحد الأطباء ضحايا مقاومة الناس وسوء معاملتهم، وقام الطاقم الطبي بزيارة لاختبار بعض الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في أحد المناطق التي تضم عدد كبير من المسلمين في نيودلهي، التي أصبحت نقطة ساخنة لحالات COVID-19 في البلاد.

وقال الطبيب: “كنا نعمل على فحص جهات الاتصال خلال الأيام الأربعة الماضية، ولكن ما رأيناه بالأمس لم نره من قبل، تم رمي الحجارة علينا وطاردنا حشد كبير منهم، أصينا بجروح لكن علينا القيام بعملنا ولن نخاف”.

انضم العديد من ممثلي بوليوود أيضًا إلى اختر في إدانة الاعتداء على الأطباء في جميع أنحاء البلاد، منهم من الممثل الأسطوري أميتاب باتشان والمخضرم ريشي كابور إلى الممثلة رافينا تاندون والشاعر الغنائي جافيد أختر.