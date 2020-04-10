محمد منير: أزمة وهتعدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري محمد منير، مع الحكومة المصرية في القرارات التي اتخذتها مؤخرًا لمحاربة فيروس كورونا.

محمد منير، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “أشعر بالفخر والأمان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع أزمة كورونا بشكل متحضر و منظم وواعٍ، وأطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة و أنا علي ثقة أننا سنعبر هذه الأزمة بعون الله”.

وكانت وزارة الثقافة المصرية، مؤخرًا قد عرضت على موقع “يوتيوب” حفل الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس، ويقود الفريق، مؤسسه، الموسيقار باسم درويش، ومعه نخبة من النجوم كضيوف شرف، بينهم الفنان محمد منير، علي الهلباوي ومونيكا جورج.

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يأتي عرض الحفل ضمن مبادرة “خليك بالبيت.. الثقافة بين إيديك”، والتي أطلقتها وزارة الثقافة تشجيعا للجمهور على البقاء في البيت للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.‎

وكان الفنان محمد منير، قد علق على أغاني المهرجانات، والأزمة المثارة حولها خلال الفترة الأخيرة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمر طاهر في برنامج “ريد بُل سر الكينج”: “بسمع أغاني فاضية من جوه لكن مافيهاش حاجة، وربنا بحكمته في مصر بالذات كل قرن من الزمن بتحصل الحالة اللي إحنا فيها حالة الإفلاس والهبوط الفني، أكيد الغناء في 1918 كان بالشكل بتاع النهاردة، لكن ربنا عمره ما بيسيب مصر لا تنهض بالغنا،علشان كدا أنا ماخترتش حاجة أجمل من أن أنا أغني”.