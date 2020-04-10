العسيلي يقترب من المليون الرابع بكليب جنة تكفينا

حقق المطرب محمود العسيلي مشاهدات بالملايين، بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بعنوان "جنة تكفينا" على طريقة الفيديو كليب.
واقترب فيديو كليب "جنة تكفينا"من المليون الرابع، حيث حقق حتى الآن، عبر قناة محمود العسيلي الرسميةبموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، 3 ملايين 500 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 17 مارس الماضي.
وتعاون محمود العسيلي في أغنية "جنة تكفينا" مع الشاعرالغنائي يمنى العسيلي، والموزع الموسيقي أمير هداية.
يذكر أن آخر أغنيات محمود العسيلي كانت بعنوان "تمثيلية"، وتم طرحها في شهر يناير الماضي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي أمير هداية، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
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