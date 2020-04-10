العسيلي يقترب من المليون الرابع بكليب جنة تكفينا

حقق المطرب محمود العسيلي مشاهدات بالملايين، بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بعنوان "جنة تكفينا" على طريقة الفيديو كليب. واقترب فيديو كليب "جنة تكفينا"من المليون الرابع، حيث حقق حتى الآن، عبر قناة محمود العسيلي الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، 3 ملايين 500 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 17 مارس الماضي.

بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، 3 ملايين 500 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 17 مارس الماضي. Advertisements وتعاون محمود العسيلي في أغنية "جنة تكفينا" مع الشاعر الغنائي يمنى العسيلي، والموزع الموسيقي أمير هداية. الغنائي يمنى العسيلي، والموزع الموسيقي أمير هداية. يذكر أن آخر أغنيات محمود العسيلي كانت بعنوان "تمثيلية"، وتم طرحها في شهر يناير الماضي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي أمير هداية، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 4 ملايين مشاهدة.



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