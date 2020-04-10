شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسار إجبارى تطرح "رغم المسافة" بمشاركة أسماء أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت فرقة مسار إجبارى أغنية "رغم المسافة" بمشاركة المطربة والممثلة أسماء أبو اليزيد، وتقول كلماتها: رغم المسافة اللى بينك وبينى.. برغم الظروف حسن السنين اللى سابق حنينى.. مدوبنى خوف رغم المسافة اللى بينك وبينى".

أسماء أبو اليزيد أحد أعضاء الفريق الغنائى بهججة وهى فرقة ويتكون من 5 فتيات تقدم أغانى الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة، تأسست فى 2015 وقدّمت العديد من الحفلات داخل القاهرة.

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وخاضت مسار إجباري مغامرة إعادة تقديم مناجاة "حد تايه" على طريقتها الموسيقية الخاصة، عبر مزج بين الشعر الغنائي ودعاء "أشكو إليك ضعفي"، مع إيقاعات البيز وأداء هاني الدقاق في الغناء وأطلقتها بشكل أغنية منفردة، تعقب خوضها تجربة تقديم أول حفل اونلاين في مصر.

وانتهت الفنانة أسماء أبو اليزيد من تصوير مشاهدها بالكامل من فيلم "الحارث"، للنجم احمد الفيشاوى وياسمين رئيس حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر فى أول أعماله الطويلة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .