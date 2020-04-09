سليم عساف مفعم بالأمل رغم "الوضع الحالي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​سليم عساف​ أغنيته المنفردة الجديدة بعنوان "الوضع الحالي" وذلك على يوتيوب مساء أمس على طريقة الكليب، من كلماته وألحانه وإعداد موسيقي لـ فارس مسعد.

وظهر عساف في الكليب وهو يعزف على الغيتار ويغني في غرفة كبيرة فارغة، ويقول مطلعها :"رغم الوضع الحالي وسواد الليالي في قمر عايش بقلبي عم يخطر ببالي". حبو وحدو هوي اللي بيعطيني قوة يا ربي تحميلي عيونو كرمالي كرمالي".

الأغنية لم تتجاوز مدتها الدقيقتين وكان عساف تحدث عنها لموقع الفن فقال إنها :"تمثل ما نشعر به في كل بيت حاليا، فكل شخص منا يفتقد لشخص معين، الصديق لصديقته الوالد لابنه او الابن لأمه والأصدقاء لبعضهم البعض.".

وأضاف :"أقدم الاغنية ببساطة كبيرة كما أعتمد في كل ما أقدمه، وفيها الكثير من الاحساس، أغنية سلسة بعيدة عن التضخيم الموسيقي، فتسمع بها صوتي مع الغيتار فقط ،وأعتقد أن الناس ستحبها وستصل لهم من دون إستئذان، وصورتها على الهاتف من منزلي ايضا بطريقة بسيطة".

ونشر عساف مقطع فيديو في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إحدى الممرضات وهي تردد أغنيته فنشر المقطع معبراً عن سعادته وعلق عليه :"أنحني أمام محبتكم و لا شيئ يسعدني أكثر من وصول أعمالي إلى قلوبكم".