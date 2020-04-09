متابعة تحرج رامي صبري: “والله أنتم عالم رايقة” وجمهوره يرد

متابعة بتجــــــــرد: ما زالت تداعيات انتشار فيروس كورونا تؤثر على العلاقة بين النجوم وجمهورهم، ففي الوقت الذي يحاول النجوم أن يخففوا عن جمهورهم فترة حظر التجوال التي تعيشها مصر والدول العربية في الوقت الحالي، يقابلهم جمهورهم بصدمات في تعليقاتهم.

وكان الفنان رامي صبري نشر صورة له على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، ظهر فيها وهو داخل الاستوديو يسجّل إحدى أغنياته، وعلق عليها قائلًا: “رمضان 2020″، إلا أن إحد المتابعات علقت عليها قائلة: “والله انتوا عالم رايقة ومش تعبانين في أي حاجة والناس إللي متعرفش تكمل حياتها وهي في بيتها تعمل إيه ويعملوا إيه وهما مضطرين ينزلوا كل يوم عشان أكل عيشهم”.

وتابعت: “على الأقل انتوا لو قعدتوا في البيت سنة أو اتنين هتلاقوا تأكلوا وتشربوا… حسبي الله ونعم الوكيل… لنا الله”. وقالت متابعة أخرى: “حد ينزل أغاني في رمضان؟”.

جمهور رامي، لم يقف صامتاً أمام الهجوم على نجمهم المحبوب، وقاموا بالرد بالنيابة عنه على هؤلاء المهاجمين.