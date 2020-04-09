الإسبانيات تفضّلن تمضية الحجر المنزلي مع جان يمان

متابعة بتجــــــــــرد: أجرت صحافية إسبانية استفتاء عمن من النجوم تفضل قضاء الحجر المنزلي معه، وتضمّنت القائمة أسماء نجوم من هوليوود وإسبانيا وتركيا تضمنّت القائمة اسم الممثل جان يمان، وجاء نتيجة الاستفتاء لصالح جان يمان الذي وبحسب ما ذكرت صحيفة “تقويم” التركية أنه تجاوز نجوم هوليوود واحتل المرتبة الاولى كأكثر نجم تفضل النساء الاسبانيات قضاء فترة الحجر المنزلي معه.

جان يمان كان في بداية الحجر المنزلي، أعلن في حسابه عبر “إنستغرام” أنه يقضي الوقت في تعلّم اللغة الاسبانية في المنزل عبر الانترنت وعبر بعض الكتب الخاصة باللغة الاسبانية.

من جهة اخرى، بدأت شركة “Gold Film” التحضير لمسلسل “السيد الخطأ” الذي سيقوم ببطولته جان يمان واوزجي جوريل وتجتمع بالممثلين والممثلات عبر الانترنت لمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، وسيكون المسلسل من إخراج دنيز يورولمازار “على أن يبدأ التصوير خلال شهر أيلول المقبل”.