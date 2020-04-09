فيديو: كيف يمارس كريستيانو رونالدو الرياضة مع حبيبته جورجينا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - في أزمة وباء فيروس كورونا العالمية،كشف لاعب كرة القدم البرتغالي وأول لاعب كرة قدم ملياردير كريستيانو رونالدو عن وجهه الآخر اللطيف والملتزم للنهاية بفترة الحجر الصحي،وأثبت أنه أب مثالي بممارسته الرياضة مع أطفاله ،وتعليمهم طريقة تعقيم أيديهم بالمعقمات المناسبة.

ومؤخراً نشر كريستيانو رونالدو في حسابه الشخصي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" فيديو جميل ولطيف له ،يظهر فيه وهو يمارس رياضة الجري بالتناوب مع حبيبته جورجينا،لكنه يجاملها،فيسرع بالذهاب،لكنه يتعمد إبطاء هرولته بالعودة حتى يماثلها بالوقت ،ولا يظهر تفوقه عليها بحكم أنه رياضي وأسرع منها .

وحقق الفيديو خلال ساعات أكثر من 33 مليون إعجاب.

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ويشار إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يفكر بعرض لاعبه الأشهر والأمهر للبيع في موسم الإنتقالات بمبلغ قليل نسبياً يصل إلى 60 مليون يورو ،رغم أنه قد انتقل إليه بمبلغ 100 مليون يورو في صيف 2018،ليوفر راتبه الضخم المستنزف له في ظل خسائر النوادي الأوروبية المالية في ظل حظر التجوال العالمي وبالأخص في إيطاليا ،أول الدول المتضررة به حيث تجاوزت حصيلة وفياتها ال 17 ألفاً لغاية الأسبوع الأول من شهر إبريل –نيسان 2020 الجاري.

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رونالدو يفكر بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد



وكشفت تقارير رياضية حسب ما ذكرت صحيفة "آس" الرياضية،عن رغبة رونالدو بالعودة إلى ناديه السابق "ريال مدريد" .

وفي الناحية الأخرى، ريال مدريد هو الآخر عانى كثيرًا على الصعيد التهديفي منذ رحيل رونالدو ولم ينجح أي لاعب من الذين تعاقد معهم رئيس النادي فلورنتينو بيريز في تعويض رحيل الدون.

ومن المؤكد أن عودة رونالدو لريال مدريد ستحقق مكاسب مالية كبيرة للنادي، وذلك من خلال بيع قمصانه في متاجر النادي، وهو أمر كفيل بتعويض المبلغ المالي الذي سيدفعه لريال مدريد لضمه والذي سيصل إلى 60 مليون يورو .

كما أن ريال مدريد يمكنه التخلي عن بعض لاعبيه من أجل ضم رونالدو دون تحمل خزينة النادي قيمة شرائه مرة أخرى، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الويلزي جاريث بيل والصربي لوكا يوفيتش والكولومبي خاميس رودريجيز .

وسيكون رحيل جاريث بيل هو الأمر الأكثر منطقية، خاصة بعد الأزمات التي مر بها داخل النادي في الموسم الحالي، كما أن الويلزي كان من المفترض أن يرحل عن الفريق في صيف 2018 ويبقى رونالدو، وتلك كانت رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان .

وأكدت التقارير الصحفية عقب رحيل رونالدو وبعده زيدان عن النادي، أن الأخير كان يريد بقاء رونالدو ورحيل بيل، وأن حدوث العكس كان سببًا رئيسيًا في رحيله بعد خلافات مع بيريز الذي سمح بمغادرة الدون ولم يتمسك ببقائه وفضل استمرار الويلزي.

وبالطبع إذا تمت مناقشة عودة رونالدو إلى ريال مدريد على طاولة مجلس الإدارة، فإن القرار هذه المرة سيكون في يد زيدان الذي رفض من قبل رحيل البرتغالي، وسيكون الأقرب ترحيبه بعودته لتصحيح خطأ الإدارة برئاسة بيريز في 2018 عندما سمحت برحيل الهداف الأول للفريق والسبب الرئيسي في تحقيقه العديد من الألقاب على مدار 9 سنوات .

لن يرغب ريال مدريد وحده بضم رونالدو إليه

وأكد موقع "إل ميساجيرو" الإيطالي،عدم قدرة نادي يوفنتوس الإيطالي دفع راتب رونالدو الضخم مستقبلاً بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا بوتيرة سريعة تسببت بشلل النشاط الرياضي والكروي بالكامل فيها،خاصةُ وأن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يتقاضى 510 جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد،وعقده لا ينتهي إلا في 2022 المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن " البريطانية بتقرير لها عن خمسة أندية رياضية محتملة قد تحاول استقطاب رونالدو إليها نحو الدون البرتغالي البالغ من العمر 35 عاماً إذا ما أنهى علاقته بناديه الإيطالي وهي:

مانشستر يونايتد،وريال مدريد ،وإنتر ميامي،وباريس سان جيرمان،وشنغهاي شينهوا .

وبالطبع لولا جائحة "فيروس كورونا" التي اجتاحت كافة دول العالم،لم يكن ربما ليقدم نادي يوفنتوس الإيطالي على بيع لاعبه الأشهر والأهم لناديه الأول بأي ثمن،لكن في زمن كورونا،كل شيء قابل للحدوث ولا شيء فيه مستحيل.

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