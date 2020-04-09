يسرا تدخل مشرحة زينهم لهذا السبب..!

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 06:55 مساءً - داخل مشرحة زينهم بحي السيدة زينب بمحافظة القاهره بـ مصر، قامت اليوم الموافق الخميس، النجمه “يسرا” بتصوير عدد من المشاهد التى تتضمنها أحداث مسلسلها الجديد” دهب عيره” والمقرر طرحه خلال السباق الرمضاني لعام 2020، حيث أن هذه المشاهد خاصة بوفاة أحد افراد عائلتها بالمسلسل، ومن المفترض استمرار التصوير وانهاء جميع المشاهد الخاصة بالمشرحة في يوم واحد فقط، ثم ينتقل طاقم العمل إلي مواقع تصوير أخري لاستكمال بقية المشاهد .

وتقوم الفنانة بتجسيد دور امرأة تمتلك مصنع ملابس مسؤوله عن اخواتها وابنها مدمن المخدرات الذى يجسده الفنان خالد أنور، وتتطور الأحداث بين يسرا وأسرتها فى إطار درامى اجتماعى.

والجدير بالذكر أن ” دهب عيرة” هو أول عمل تليفزيونى يسجل عودة يسرا بعد مسلسل “لدينا أقوال أخرى” الذى تم عرضه بعيداً عن السباق الرمضاني 2019، و”دهب عيرة” إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، وأخرين.

ويذكر أيضا أن آخر ظهور تليفزيونى لـ “يسرا” كان منذ عدة أيام من خلال برنامج ” دبي كروز” الذي تقوم بتقديمه الفنانة “ميساء مغربي” والذي يعرض عبر شاشة تليفزيون “دبي” وقد شاركت يسرا جمهورها بمقطع فيديو من تلك المقابله التليفزيونيه، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” .